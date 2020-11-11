Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

"Sahte çevrecilere aldırmadan çalışmalara devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını mülkünü yağmalayanlar, koro halinde fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Bizi haksızca eleştirenler, dikkat ederseniz PKK'lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "ara tatil" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Kasım Pazartesi gününden itibaren 1 haftalık ara tatilin başlayacağını duyurdu.

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İstanbul Valiliğinden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 12 Kasım'dan itibaren 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkabileceklerini ve 65 yaş üstü vatandaşların bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını duyurdu.

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Esnek çalışma paketten çıkarıldı

İstihdam ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin pakette yer alan esnek çalışma düzenlemesinin paketten çıkartılması kararı alındı.

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Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı

İzmir'de meydana gelen depreme ilk iki katı çöken Barış Sitesindeki evlerinde yakalanan şampiyon depremzede Yağmur Acar, enkazda kalan madalyalarına kavuştu. Depremin evini yıktığı ama azmini yıkamadığı genç sporcu Acar, yeni şampiyonluklara hazırlanacak.

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-İHA-