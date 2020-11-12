Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Ermenistan Kelbecer'i boşaltmaya başladı

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaların sona erdirilmesi kapsamında imzaladığı anlaşmanın ardından Kelbecer ilçesini terk etmeye başladı.

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Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi

Azerbaycan ordusu tarafından 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa kentinde ilk ezan sesi duyuldu.

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Etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'i 10 milyon TL ödüllü listeden çıktı

Tunceli'de düzenlenen "Yıldırım-4" operasyonları kapsamında son 24 saat içerisinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'nin, terör arananlar listesinde 10 milyon ödüllü kırmızı kategoride yer alan PKK'nın bölgedeki sözde saha sorumlusu "Yılmaz" kod adlı İsmail Sürgeç olduğu belirlendi.

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İçişleri Bakanlığından Covid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve sokaklarda sigara yasağı

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ile korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma gibi araç duraklarında sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.

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İşsizlik Sigorta Kanun Teklif kabul edildi

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.

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-İHA-