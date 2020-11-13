Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Elçibey: Dört helikopter istedim, vermediler

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını 44 gün süren harekatın ardından Ermenilerin elinden kurtardı. Türkiye de iki devlet tek millet düsturuyla hep yanındaydı.

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Şuşa'da 28 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı

Azerbaycan ordusu tarafından 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa kentinde ilk cuma namazı kılındı.

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Bakan Fatih Dönmez: "Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki Filyos Limanı'na gitmek üzere yola çıkan sondaj gemisi Kanuni'yi uğurladı. Bakan Dönmez, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz" dedi. Bakan Dönmez ayrıca, "Fatih, Tuna-1'in ardından 31 Ekim itibariyle Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Türkali-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Kuyuda şu an itibariyle 2 bin 600 metreye kadar indik" ifadelerinde bulundu.

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Öğrencilerin ilk ara tatili başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı açıklamasının ardından öğrenciler ara tatile girdi.

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Sanayi üretimi aylık yüzde 1,7 arttı

Sanayi üretimi Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı.

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-İHA-