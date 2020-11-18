Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

18.11.2020 17:27

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz uyarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz uyarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam üretebilir miyiz, üretim yapabilir miyiz, ihracata yönelik ciddi adımlar atabilir miyiz? Mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada dikkatli olmamız lazım, yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" dedi.

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İstanbul'da eş zamanlı terör operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy'de terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.

İnşaatının demirlerini çalan hırsızı yakalamak için 1 hafta nöbet tuttu

Bolu'da, Serkan Çakır isimli vatandaş inşaatından demirlerini çalan hırsızı 1 hafta boyunca nöbet tutarak suçüstü yakaladı. 1 hafta içinde yarım ton demiri çalınan Çakır, yakaladığı hırsızın demirlerle fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından ifşa etti.

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Sandalyede uyuyakaldı; telefonu kaptırdı: O anlar kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde bir pastane çalışanı, sandalyede uyuyakalınca, içeri giren bir şahıs telefonu çalarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamarası tarafından görüntülendi.

İstanbul barajlarındaki su kalitesi alarm veriyor

İstanbul barajları son günlerdeki yağışlara rağmen alarm vermeye devam ediyor. Barajların doluluk oranı son 10 yılın düşük seviyesi olan yüzde 27 seviyesine kadar indi. Su seviyesi azaldıkça hem organizmaların artacağı hem de oksijen seviyesinin olumsuz etkileneceğini söyleyen Prof. Dr. Nüket Sivri, "Doluluk oranı yüzde 10'un altına düştüğünde asıl tehdit başlar" dedi.

-İHA-

Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Faiz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika


Son Dakika

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