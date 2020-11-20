Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Azerbaycan ordusu 27 sene sonra Ağdam'da

Azerbaycan ordusu, 27 yıldır sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'a yerleşti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi, faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır"

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum. Türkiye'yi, faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır" dedi.

Menemen Belediyesine operasyon: 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı, belediye yetkililerin de aralarında bulunduğu toplamda 29 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

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İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür"

İçişleri Bakanı Soylu: Son 4 yılda emniyet ve jandarmamızın ikna yöntemiyle ulaştığı sayı 824 kişidir. Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı bin 842 kişi olmuştur.

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 72 gözaltı

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonlarında haklarında yakalama kararı bulunan 101 kişiden 72'si gözaltına alındı.

-İHA-