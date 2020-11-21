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Günün özeti

21.11.2020 17:37

Korona virüse karşı yeni kısıtlamalar başladıİçişleri Bakanlığınca tüm illere gönderilen genelge doğrultusunda korona virüse karşı uygulanacak olan yeni kısıtlamalar, saat 20.00 itibariyle başladı.

Korona virüse karşı yeni kısıtlamalar başladı

İçişleri Bakanlığınca tüm illere gönderilen genelge doğrultusunda korona virüse karşı uygulanacak olan yeni kısıtlamalar, saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamalar kapsamında restoranlar sadece paket servis yapacak.

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Askerlik sevk tarihleri ertelendi

MSB: "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir."

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Muhsin Dere ile Türk Havacılık Uzay Sanayii'ni ziyaret etti.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti

Hulusi Akar, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika


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