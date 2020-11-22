Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

22.11.2020 17:57

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Virüse karşı yeni kısıtlamalar ve tedbirler gelebilirHafta sonları akşam 20'den sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Virüse karşı yeni kısıtlamalar ve tedbirler gelebilir

Hafta sonları akşam 20'den sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Uygulama 21 Kasım Cumartesi günü saat 20'de başladı. Yollar ve meydanlar boş kaldı. Ekipler tarafından denetimler gerçekleştirildi.

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MSB: "Son 1 ayda toplam 31 operasyon icra edilmiş, 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İcra edilen operasyonlar neticesinde son 1 ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı olmak üzere toplam 31 operasyon icra edilmiş, 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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Başkent'te terör operasyonu: DAEŞ terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu kabul etti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

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-İHA-

Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti

Operasyon, Cumartesi, Kasım, İcra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika


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