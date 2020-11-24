Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

MİT, PKK'lıları bir bir etkisiz hale getiriyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gri kategoride aranan PKK'lı Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi.

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Aliyev, Ağdam kentini ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ağdam'a ilk kez gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, "44 gün boyunca bizi manevi ve siyasi olarak destekleyen Türkiye Cumhuriyeti, kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer birçok Müslüman ve gayrimüslim ülkenin lideriydi.

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Sağlık Bakanı Koca: "12 bin sağlık personeli alımına başlıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 bin sağlık personeli alımına başlıyoruz" dedi.

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Fransa'da bir grup çaldıkları iş makinası ile güvenlik kameralarını yıktı

Fransa'nın Montbeliard kentinde bir grup şahıs, çaldıkları iş makinesiyle kentin güvenlik kameralarını birer birer yıktı.

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İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olurken boğazda eşsiz manzaralar oluştu.

-İHA-