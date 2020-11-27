Günün özeti - Son Dakika

Konya 'da takla atan aracın sürücüsü savrularak yol kenarındaki evin çatısına düştü. Kazada sürücünün çatıya düşmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 33'ü yakalandı. Operasyon anı polis kameralarına yansırken 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Akıncı Üssü davasında mahkeme kararını açıklamaya başladı. Mahkeme heyeti, sanıklar Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

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