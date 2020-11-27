Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;
Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma, deklarasyon ve mutabakat zaptı imzalandı
Akıncı Üssü davasında mahkeme kararını açıklamaya başladı. Mahkeme heyeti, sanıklar Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.
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Azerbaycan Fransa'ya nota verdi
Fransa Senatosunun sözde " Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi kabul etmesinin ardından Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi.
Suriye sınırına 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı
Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Ergenekon davasından ayrılan Danıştay saldırısı davasında karar açıklandı.
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İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik 'Ankesör' operasyonunda 33 gözaltı
İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 33'ü yakalandı. Operasyon anı polis kameralarına yansırken 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü
Konya'da takla atan aracın sürücüsü savrularak yol kenarındaki evin çatısına düştü. Kazada sürücünün çatıya düşmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
-İHA-
- Kaynak: İHA
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