Günün özeti - Son Dakika

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Günün özeti

28.11.2020 17:17

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Başkent'te terör operasyonu: DAEŞ terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandıAnkara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Başkent'te terör operasyonu: DAEŞ terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı.

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İçişleri Bakanlığından "Geniş katılımlı etkinliklerin ertelenmesi" konulu genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgınında yaşanan artış nedeniyle, derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler (genel kurul toplantıları dahil) 3 ay süreyle tekrar ertelendiğini açıkladı.

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"Yeditepe Huzur" uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi

İstanbul genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 149 bin 470 kişi sorgulanırken, toplamda 189 bin 369 TL para cezası kesildi.

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Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan ordusu, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.

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TBMM'deki dört parti Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ kararını kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un önerisi üzerine AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı.

-İHA-

Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti

Terör Operasyonu, Başkent, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika


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