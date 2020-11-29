Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Sokağa çıkma kısıtlamasında ikinci hafta

Dün akşam saatler 20'yi gösterdiğinde her yer sessizliğe büründü. Sokak kısıtlamalarında ikinci hafta böyle başladı.

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Doğru ilaç kullanımı için hazırlanan broşürler 81 ile gönderildi

Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımın önüne geçilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile ilaç kullanım broşürleri gönderildi.

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İçişleri Bakanlığı: "27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır"

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik Başsavcılıklarla koordineli, 27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjör ele geçirilmiş, örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulmuştur."

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Bakan Pakdemirli Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da tarım arazilerine zarar veren taşkınların önüne geçmek için yürütülen Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini tek tek yerinde inceledi.

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TBMM Başkanı Şentop: "Siyonizmin asıl meselesi Nil'den Fırat'a kadar büyük İsrail'i gerçekleştirmektir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenter Arası Kudüs Platformu'nun yeni merkezinin açılışında, "Kudüs İsrail için önemli merkezdir ama nihai hedef değildir. İsrail'in daha doğrusu siyonizmin asıl meselesi Nil'den Fırat'a kadar büyük İsrail'i gerçekleştirmektir" dedi.

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Fransa'da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

Fransa'da on binlerce kişinin katıldığı "Küresel Güvenlik" yasa tasarısı ve polis şiddetine karşı başlayan protestolarda Merkez Bankası ateşe verildi.

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-İHA-