Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
...
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar sokağa akın etmeye başladı.
İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kısmı sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafikte ve sokaklarda hareketlilik başladı.
...
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçüncü çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verisini açıkladı.
....
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlar alarm vermeye devam ediyor. Ömerli barajının kuruyan Emirli bölgesi havadan görüntülendi.
....
-İHA-
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Günün özeti - Son Dakika