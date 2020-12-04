Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

04.12.2020 18:32

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: "Aşıya erişim adil olmalı"Birleşmiş Milletler (BM) 75.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: "Aşıya erişim adil olmalı"

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulunda başkanlık ettiği Covid-19 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Covid-19 aşısının adil ve hakkaniyetli biçimde dağıtılmasına yönelik çok taraflı girişimler için, siyasi ve mali desteği güçlendirmek mecburiyetindeyiz" dedi.

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Korona virüs salgını dünya genelindeki etkisini sürdürüyor

Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz yıl başlayan korona virüs küresel bir sağlık sorunu haline geldi. Can kayıpları artmaya devam ediyor.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Kuruluna hitap etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda düzenlenen Covid-19 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Rusya, ortak gözlem merkezi aracılığıyla ateşkesin sağlamasında önemli rol oynadı" dedi.

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BM 5 özel raportörü: " Fransa'nın güvenlik yasa tasarısı, uluslararası insan hakları hukukuna aykırı"

Birleşmiş Milletler (BM) 5 özel raportörü, Fransa'nın yeni güvenlik yasasını "uluslararası insan hakları hukukuna aykırı" olarak nitelendirirken, Fransa'ya yasayı gözden geçirmesi için çağrıda bulundu.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bizim rolümüz bir hakem rolü olarak işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni uğurlandı

Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni Marmaray Kazlıçeşme istasyonundan uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin'e beyaz eşya taşıması yapacağız. Trenimiz, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 12 günde yükünü Çin'e ulaştıracak" açıklamasına yer verdi.

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İzmir'de FETÖ/PDY'ye büyük darbe: 66 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne ait hücre evlerine yapılan operasyonda aralarında örgütün Türkiye İmamı M.Ö'nün damadı M.B'nin de bulunduğu toplam 66 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

-İHA-

Günün özeti

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika


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