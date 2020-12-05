Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

05.12.2020 17:37

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Hafta sonu kısıtlamlarında ilk günSaatler 21'i gösterdiğinde herkes evlerine çekildi.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Hafta sonu kısıtlamlarında ilk gün

Saatler 21'i gösterdiğinde herkes evlerine çekildi. Cadde ve sokaklar boş kaldı. 56 saatlik hafta sonu kısıtlaması hayata geçti.

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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 29 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Gaybubet' evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

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Bitlis'te "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" Operasyonu başlatıldı

İçişler Bakanlığı, terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında Bitlis'te, Kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonunu başlattı.

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Doğu Akdeniz ve Ege'deki önemli görev

Oruç Reis sismik araştırma gemisini refakat ve korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bu önemli görev kapsamında yoğun mesai gerçekleştirdi. 82 gün boyunca araştırma gemisini bir an bile yalnız bırakmayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları görev kapsamında, Doğu Akdeniz ve Ege'de 45 bin saat seyir yaptı, deniz karakol uçakları ve helikopterlerle 1170 saat, İHA'larla 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek mavi vatanın güvenliği sağlandı.

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Chang'e 5 uzay aracı, Ay'a Çin bayrağı dikti

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan Chang'e 5 uzay aracı, Ay'a Çin bayrağı dikti.

-İHA-

Günün özeti

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Saatler, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika


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