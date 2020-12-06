Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

06.12.2020 17:37

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Hafta sonu kısıtlamasında son günBugün tam kapanmanın son günü. Yurt genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama 7 Aralık Pazartesi sabahı 5'te sona erecek.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Hafta sonu kısıtlamasında son gün

Bugün tam kapanmanın son günü. Yurt genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama 7 Aralık Pazartesi sabahı 5'te sona erecek.

.....

Dünya korona virüsün pençesinde

66 milyondan fazla kişiye bulaştı. 1,5 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Dünyanın korona virüs imtihanı sürüyor.

....

MSB: "Son bir ayda 58 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve yurt dışında icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

....

İstanbul Boğazı'nı denizanaları bastı

İstanbul'da binlerce denizanası, Kuleli sahili kıyısına vurdu. Sahile gezmek için gelen vatandaşlar denizanalarını görünce şaşkına döndü.

....

Sefaköy'de TOMA devrildi

Sefaköy'de TOMA aracı seyir halinde ilerlerken tekerleğinin patlaması sonucu devrildi. Aracın benzin akıtması paniğe neden olurken, yol trafiğe kapandı.

....

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken Çengelköy'de bir dondurmacıya uğrayıp dondurma aldı.

-İHA-

Günün özeti

Pazartesi, İstanbul, Sefaköy, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika


Son Dakika

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Yem karma makinesinin içine düşen işçi feci şekilde can verdi Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon olarak Formula 1'e adım attı Silahlı saldırganlar, kavgalı oldukları aileye kurşun yağdırdı Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı
Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi         
16:53
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda gezen vatandaşın aymazlığı pes dedirtti Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda gezen vatandaşın aymazlığı pes dedirtti         
16:47
Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı         
16:39
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü         
14:57
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia         
13:15
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 17:58:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün özeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei