Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;
Hafta sonu kısıtlamasında son gün
Bugün tam kapanmanın son günü. Yurt genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama 7 Aralık Pazartesi sabahı 5'te sona erecek.
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Dünya korona virüsün pençesinde
66 milyondan fazla kişiye bulaştı. 1,5 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Dünyanın korona virüs imtihanı sürüyor.
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MSB: "Son bir ayda 58 terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve yurt dışında icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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İstanbul Boğazı'nı denizanaları bastı
İstanbul'da binlerce denizanası, Kuleli sahili kıyısına vurdu. Sahile gezmek için gelen vatandaşlar denizanalarını görünce şaşkına döndü.
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Sefaköy'de TOMA devrildi
Sefaköy'de TOMA aracı seyir halinde ilerlerken tekerleğinin patlaması sonucu devrildi. Aracın benzin akıtması paniğe neden olurken, yol trafiğe kapandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de dondurmacıya uğradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken Çengelköy'de bir dondurmacıya uğrayıp dondurma aldı.
-İHA-
- Kaynak: İHA
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