Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

08.12.2020 17:37

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;İzmir merkezli FETÖ operasyonu hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş kapsamlı operasyonFETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 295'i...

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

İzmir merkezli FETÖ operasyonu hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş kapsamlı operasyon

FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 295'i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şuana kadar 230 şüpheli yakalandı. Operasyon, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'ya hat tablosu bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al-i İmran Suresinin 159. ve 160. ayetlerinin yazılı olduğu hat tablosunu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne bağışladı.

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Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni Erzurum'a ulaştı

Demir İpekyolu olarak adlandırılan Asya-Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi ile elverişli demiryolu olan Demir İpekyolu-Orta Koridor, Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni Erzurum'a ulaştı.

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İngiltere'de ilk korona aşısı yapıldı

İngiltere'de Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen korona virüs aşısı ilk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapıldı.

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Uzmanlardan uyarı; "Gereksiz test yaptırmayın"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Görür, korona virüs vaka sayılarının arttığı Adana'da gereksiz yere test yaptırmak için hastanelerin önünde kuyruk oluşturulmaması gerektiğini belirterek, "Her 7 semptomdan birini hafif de olsa gösteren, gereksiz yere yoğunluğu arttırma adına hastanelere gitmesin" dedi.

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Askerlik sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek

MSB: "Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir."

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8 bin polis alımı başvuruları başladı

Polis Akademisinin internet sitesinden sekiz bin polis alımının başladığına ilişkin duyuru yapıldı. 27. dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın; ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın olmak üzere 8 bin polis adayına ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruya göre, ön başvurular, sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra, 8-21 Aralık'ta Akademinin "https://pa.edu.tr" internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.

-İHA-

Günün özeti

Fetullahçı Terör Örgütü, Polis, İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika


Son Dakika

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