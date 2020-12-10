Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni'nde gerçekleştirdiği konuşmasında, "Erdoğan: "Karabağ artık anavatanıyla kucaklaşmış 30 yıllık hasret son bulmuştur" dedi.

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Karabağ savaşında babasını kaybeden Memmedova, ikinci Karabağ savaşında da eşini kaybetti

Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması için 27 Eylül'den 10 Kasım'a kadar yürütülen savaşta şehit olan Yarbay Anar Memmedov'un eşi Nezire Memmedova, "Askerleri için evlatlarım beni bekliyor diye yaralı bir şekilde yeniden savaşmaya gitti" dedi.

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İşsizlik oranı 1,1 puan azaldı

İşsiz sayısı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu.

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15 Temmuz şehidi Ercan'ın babası, eski CHP milletvekiline açtığı 1 kuruşluk davayı kazandı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, darbe girişimini sokaklara çıkarak engellemeye çalışanlar hakkında sarf ettiği "it" kelimesi nedeniyle eski CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'a 1 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı. Açtığı davayı kazanan şehit babası Ercan, "Bir kuruşluk adama bir kuruşluk dava açtım ve davayı da kazandım" dedi.

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Venedik sular altında kaldı

İtalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Venedik sular altında kaldı.

-İHA-