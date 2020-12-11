Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

"AB zirvesinde aklıselim sahibi ülkeler, olumlu tavırla bazı ülkelerin oyununu boşa çıkardı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar" dedi.

....

Azerbaycan ile kimlikle seyahat dönemi

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık'ta imzaladığı protokol ile iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartının ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan'a gidebileceklerini açıkladı.

....

Ermenistan'da muhalefet sivil itaatsizlik eylemlerine başladı

Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için muhalefetin verdiği süre tamamlanınca ülke genelinde sivil itaatsizlik protestoları başladı.

.....

AB zirvesinde Türkiye'ye yaptırım çıkmadı

Avrupa Birliği Liderler zirvesinde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen zirvede Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa umduğunu bulamadı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkiler ele alındı.

....

İstanbul'da barajlar alarm veriyor!

İstanbul'da bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22 seviyesine kadar düştü.

....

Okey masasında basıldılar ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar

Esenyurt'ta bir iş merkezinin ikinci katında kıraathane faaliyeti yürütüldüğü ve içeride okey oynandığı ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenledi.

-İHA-