Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı.

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Kısıtlama sonrası ilk gün

56 saatlik sokak kısıtlaması bu sabah 5'te sona erdi. Kısıtlama biter bitmez özellikle büyük şehirlerde hareketlilik başladı.

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İşsizlik oranı 1,1 puan azaldı

İşsiz sayısı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu.

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Ege ve Akdeniz'de sağanak etkili oldu!

Ege ve Akdeniz'de sağanak etkili oldu. İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmek isteyen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç sel sularına kapıldı. Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken 2 kişi kayboldu.

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Bakanlıktan sokak kısıtlamasında istisna genelgesi yayınladı

Denetimlerinde muafiyet sebebi, zaman veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.

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Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması

Uşak ilinde 2 farklı noktada doğalgaz patlaması meydana geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede müdahalede bulunurken, patlamalarda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

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-İHA-