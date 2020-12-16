Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'e ulaştı

Kuşak Yol Projesi kapsamında Türkiye'ye 5 milyar dolarlık gelir potansiyeli taşıyan ve İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 6593 kilometre yol kat ederek Çin'e vardı.

....

Niğde- Ankara otoyolu açılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eylül'de törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun, 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kesimi de devreye alınarak, projenin tamamı hizmet vermeye başlayacak.

....

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

.....

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Covid-19 Salgını" genelgesi gönderdi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Covid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede "31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" denildi.

....

Ukrayna'da protestolar devam ediyor: 40 polis yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeni karantina kurallarına ve şirketlerin yazar kasa kullanımına geçiş zorunluluğu karşı 1 Aralık'tan bu yana devam eden gösterilerde tansiyon yükseldi. Çıkan olaylarda 40 polis yaralandı.

-İHA-