Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

18.12.2020 17:37
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Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz"Kağıthane Meydanı'nın açılışına canlı bağlantıyla katılan cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağızlarını her açtıklarında...

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz"

Kağıthane Meydanı'nın açılışına canlı bağlantıyla katılan cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz" dedi.

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Putin: "Erdoğan sözünü tutan biri"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sözünü tutan bir kişi olarak tanımladı.

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2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi 15 Şubat 2021'de başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinin 3 hafta olacağını ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

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Su seviyesi azalan Salda Gölü'nde küçük adacıklar oluştu

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'daki Salda Gölü'nde son yıllardaki kuraklık nedeniyle su seviyesinde çekilmeler yaşanıyor. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, gölde yaşanan çekilmelerin 25-30 metreye yaklaştığını belirterek, "Türkiye'de diğer göllerin başına gelenler Salda Gölü'nün de başına geliyor" dedi.

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Brezilya'da sel felaketi: En az 10 ölü, 20 kayıp

Brezilya'nın güneyini etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayboldu.

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New York son yılların en şiddetli kar fırtınasının etkisi altında

ABD'nin kuzey doğusunda etkili olan kar fırtınası sonucu New Yorklular güne, şiddetli kar yağışı ile başladı. Son yılların en şiddetli kar fırtınasına rağmen karın tadını çıkarmak için şehir merkezine inen kent sakinleri, renkli görüntülere sahne oldu.

-İHA-

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika


Son Dakika

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