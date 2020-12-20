Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

MSB: "Son bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içinde ve dışında icra edilen operasyonlarda 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İsrafla mücadele ettiğini belirten İBB'ye onlarca sıfır otomobil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek Yenikapı Meydanı'nda sergiye çıkarıp ardından iade ettiği araçların ardından onlarca yeni araç alması dikkat çekti. İBB'ye ait Başakşehir'de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin olması tepkilere neden oldu.

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Dev projede sona yaklaşılıyor

Kocaeli'de 350 milyon avroluk yatırımla 368 bin 648 metrekarelik alana inşa edilen Kocaeli Şehir Hastanesinin inşaat çalışmalarının 2021 yılı içerisinde bitmesi hedefleniyor. Günde 15 binden fazla hastaya hizmet vermesi beklenen hastane havadan görüntülendi.

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Çin İhracat Treni, Çerkezköy'den Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkarak 8 bin 693 kilometre yol kat eden ilk ihracat treninin Çin'e vardığını bildirdi.

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İstanbul'un en dar sokağı 89 santimetre

İstanbul'un ara sokaklarının bazıları tarihi önemiyle anılırken, bazıları da yapıları ile akıllarda kalıyor. Beşiktaş'ta yer alan Alaylı Sokağı 89 santimetre ile İstanbul'un en dar sokağı olma niteliğini taşıyor. Aynı anda iki kişinin yan yana geçmesi zor olan sokağa yolu düşenler ise şaşırıyor.

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Kabil'de patlama: 8 ölü, 15 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

-İHA-