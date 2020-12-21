Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

21.12.2020 17:32
Günün özeti, System.String[]

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da hareketlilik başladıKorona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da hareketlilik başladı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da hareketlilik başladı.

....

THY, uçuşların durdurulduğu 4 ülkeye gidecek yolcuların mağdur edilmeyeceğini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, uçuşların durdurulduğu İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya gidecek yolcuların mağdur edilmeyeceğini duyurdu.

....

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan memleketi Rize'de toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs sebebi ile tedavi gördüğü Kocaeli'ndeki hastanede hayatını kaybeden yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi memleketi Rize'de toprağa verildi.

.....

Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,, Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treninin 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüküyle 20 Aralık saat 19.05'de Çerkezköy'den hareket ettiğini bildirdi.

....

HDP'li Leyle Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

....

"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme oturan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı.

Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan daha sonra "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu, tekrar gözaltına alındı.

-İHA-

Güney Afrika, Koronavirüs, İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika


Son Dakika

AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Marketten hırsızlık yaparken gelen müşteriye ekmek sattı, kasaya 5 lira bırakıp kaçtı Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Sven ve Lars Bender kardeşler, 31 yaşında futbola veda edecekler Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01
Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi         
17:10
Alman genetik bilim uzmanı aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar Alman genetik bilim uzmanı aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar         
16:53
Buldukları mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı Buldukları mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı         
16:41
Yaralı veterinerin bayılmadan önceki son sözleri saldırganı ele verdi Yaralı veterinerin bayılmadan önceki son sözleri saldırganı ele verdi         
16:16
Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak         
16:06
Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar         
15:37
Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar         
14:43
Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı         
14:22
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak 400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak         
13:43
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Son ankette Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı         
11:38
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 17:36:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün özeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei