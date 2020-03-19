Günün tüm saatinde Korona virüsüne dair haberleri izlemeyin - Son Dakika
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Günün tüm saatinde Korona virüsüne dair haberleri izlemeyin

6 saat önce

Psikolog Melis Sünetci, salgın hastalıklar sebebiyle oluşan korku ve kaygının olağan olduğunu anlatarak, "Kaygının sıfır olması beklenmez.Kaygının düzeyi yaşamsal faaliyetleri engellediği durumda problemleri beraberinde getirir.

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Psikolog Melis Sünetci, salgın hastalıklar sebebiyle oluşan korku ve kaygının olağan olduğunu anlatarak, "Kaygının sıfır olması beklenmez.Kaygının düzeyi yaşamsal faaliyetleri engellediği durumda problemleri beraberinde getirir. Yüksek düzeyde ve sürekli var olan kaygı bağışıklık sistemimizi olumsuz etkilediği için virüse karşı direnci düşürebiliyor" dedi.


Sünetci, dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü pandemi (küresel salgın) ilan ettiğini söyledi. Çin'de ortaya çıkan ve diğer ülkelere de hızla yayılan virüsün Türkiye'ye giriş yapmasının ardından ciddi önlemler alınmaya başlandığını anlatan Sünetci, sözlerine şöyle devam etti;


"Bu noktada hijyen ve sosyal izolasyon büyük önem taşıyor. Peki bedensel sağlığımıza önem verdiğimiz bu süreci ruhsal sağlımız nasıl geçiriyor?. 'Ya hiç geçmezse?', 'Ya bana bulaştıysa?' gibi yoğun kaygıya neden olan düşüncelerle ne kadar meşgul olduğumuz bizler için oldukça önemli. Peki bedenimizi ve zihnimizi sürekli meşgul eden var olan kaygı ile ilgili ne yapabiliriz?. Salgın hastalıklar sebebiyle oluşan korku ve kaygı olağandır. Kaygının sıfır olması beklenmez. Kaygının düzeyi yaşamsal faaliyetleri engellediği durumda problemleri beraberinde getirir. Yüksek düzeyde ve sürekli var olan kaygı, bağışıklık sistemimizi olumsuz etkilediği için virüse karşı direnci düşürebiliyor."


"Günün tüm saatinde Korona virüsüne dair haberleri izlemeyin"


Psikolog Melis Sünetci, televizyonlarda, sosyal medyada ve çevremizde salgın ile ilgili haberlere, görsellere, doğru ya da yanlış bilgilere hızlı ve yoğun bir şekilde maruz kalındığını belirterek, "Dolayısıyla kaygı ve panik hali süreğen bir gidişat izliyor. Güvenilir kaynakları takip etmek yararlı olacaktır. Günün tüm saatinde Korona virüsüne dair haberleri izlemek, internetten araştırma yapmak zihnin sürekli bu konu üzerinde yoğunlaşmasına neden olacaktır. Bunun yerine belirli zaman dilimlerinde izlemek, bilgiyi edinip kapatmak kaygı düzeyinizi azaltabilir. Sürekli bir biçimde Korona virüsü ile meşgul olan zihninizi, meditasyon yaparak, biriken kitaplarınızı okuyarak, odanızı düzenleyerek veya egzersiz yaparak dağıtabilirsiniz. Nefes egzersizleri kendinizi güçlendirme ve kaygınızı azaltma konusunda kuvvetli bir destek. Doğru nefes almak ile ilgili videolara internetten ulaşabilirsiniz" dedi.


"Çocuğunuzun sorduğu kadar soruya cevap vermek yeterli olacaktır"


Melis Sünetci son olarak, Korana virüsü ile her çocuğun gelişimsel dönemine uygun bir şekilde açıklama yapmakta yarar olduğunu anlatarak, "Bir yetişkin olarak kaygımızı kontrol edebilmemiz çok önemli zira çocuğumuza yardımcı olmamız pek mümkün değil. Her çocuğun gelişimsel dönemine uygun bir şekilde açıklama yapmakta yarar var. 'Dünyamızda bir virüs var ve bilim insanları bu virüsten korunmak için önlemler almaya çalışıyorlar', gibi bir açıklama uygun olabilir. 'Biliyor musun, birlikte evde farklı oyunlar oynayarak geçireceğimiz bu tatil bizim için çok keyifli olacak', gibi evde olmayı içeren sürece hazırlık yapılabilir. Çocuğunuzun sorduğu kadar soruya cevap vermek yeterli olacaktır. Sormadığı sorular adına fazla bilgi vermek çocukta kafa karışıklığına neden olabilir. Sosyal izolasyon nedeniyle sevdiklerinizden uzakta kalmak sizi kaygılandırabilir. Onlarla görüntülü konuşmak, haberleşmek sizi iyi hissettirecektir.Ev içerisinde ve bir arada geçirilen bu süreçte Korona yerine farklı temalara yer vermekte fayda var. Birlikte mesafeyi koruyacak şekilde oyunlar oynanabilir. Tüm bunlara rağmen kaygınızın üstesinden gelemediğinizi düşünüyorsanız, bir Psikolog'dan destek almakta yarar var. İçinde bulunduğumuz küresel sorun nedeniyle, her birimizin sorumlulukları mevcut. Sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece, bireysel ve toplumsal olarak en sağlıklı şekilde bu süreçten çıkacağımızı umuyorum" dedi. - BİLECİK

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:41 Kaynak: İHA

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