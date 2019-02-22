Son Dakika Haberleri: Günün Yürek Burkan Fotoğrafı

Günün Yürek Burkan Fotoğrafı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yanında taşıdığı el arabası ile çöpleri karıştırarak hurda arayan yaşlı adamın hali, görenlerin yüreğini burktu.

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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yanında taşıdığı el arabası ile çöpleri karıştırarak hurda arayan yaşlı adamın hali, görenlerin yüreğini burktu.

Yenice Mahallesi ve Küçük Sanayi Bölgesi civarında yanında taşıdığı bir el arabası ile sokak sokak gezen yaşlı adam evini geçindirmek için çöplerden hurda topluyor. Topladığı hurdaları satarak geçinen yaşlı adam Kurşunlu Mahallesi'nde ikamet ediyor. Ekmek parası için her gün kilometrelerce yolu aşırıp İnegöl'e gelen yaşlı adam çöpleri alt üst edip ekmek parası için bulduğu hurdaları toplayıp sattıktan sonra tekrar yaya olarak evinin yolunu tutuyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:24 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Yenice, 3. Sayfa
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