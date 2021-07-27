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GÜNYAĞDER: "Ayçiçeği yüz güldürüyor" - Son Dakika

GÜNYAĞDER: "Ayçiçeği yüz güldürüyor"

27.07.2021 13:35
GÜNYAĞDER:

Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (GÜNYAĞDER) 2021-22 sezonu yağlık ayçiçek hasadında ülkemizde 1,8 milyon tonla rekor yağlık ayçiçek üretimi beklendiğini açıkladı.

Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (GÜNYAĞDER) 2021-22 sezonu yağlık ayçiçek hasadında ülkemizde 1,8 milyon tonla rekor yağlık ayçiçek üretimi beklendiğini açıkladı. GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Hasan A. Özkan, üretim artışının piyasayı dengeleyeceğini bunun da enflasyon düşüşüne olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Ülkemizde başlayan yağlık ayçiçeği hasadının hayırlı olmasını temenni eden Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği bu yıl Türkiye'de 1,8 milyon tonla üretimde rekor kırılacağını bildirdi.

Konuyla ilgili GÜNYAĞDER'den yapılan açıklama şöyle:

"Bu sezon yağlık ayçiçek üretiminde 1,8 milyon ton ile ülkemizde rekor üretim bekleniyor. Benzer şekilde dünya ayçiçek üretiminde de 59 milyon ton ile rekor kırılacak. Fiyatı yüksek seyreden ithal ayçiçek ve ithal ham ayçiçek yağı fiyatlarının son haftalarda rekor üretim beklentisi ile önemli derecede düştüğünü görüyoruz. Hasat zamanı arz artışı ile ayçiçek fiyatlarında düşüşün daha da devam edeceğini bekliyoruz."

Enflasyon düşüşüne katkı sağlayacak

GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Hasan A. Özkan, geçen sezon Türkiye'nin 1 milyon tona yakın yağlık ayçiçek ithal ettiğini, bu sezon ise geçen sezona göre 400 bin ton daha fazla ayçiçek ithal edilerek toplam 1,4 milyon ton ayçiçek ithalatının gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Özkan, ithal ayçiçek CIF Marmara fiyatlarının ton başına 500-550 dolar bandında hareket edeceğini, bu fiyatlara göre yurtiçi yağlık ayçiçek fiyatının kalite ve lojistik maliyetleri dikkate alınarak ton başına 4 bin 500 ila 5 bin TL aralığında seyredeceğini belirtti.

GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Özkan, mevcut maliyetlerle raflarda satılan rafine ayçiçek yağı fiyatlarının düşmesinin beklendiğini, böylece vatandaşların daha uygun maliyetle sofralarında rafine ayçiçek yağını tüketebileceğini, düşen fiyatların gıda enflasyonuna olumlu yönde katkı yapacağına dikkat çekti. - ADANA

GÜNYAĞDER: Ayçiçeği yüz güldürüyor

Güneydoğu Anadolu, Bitkisel yağ, Enflasyon, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GÜNYAĞDER: 'Ayçiçeği yüz güldürüyor' - Son Dakika Ekonomi


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