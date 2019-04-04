Son Dakika Haberleri: Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut Mazbatasını Aldı

Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut Mazbatasını Aldı

27 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde 2 bin 285 oy alarak yüzde 50.09 oranla seçimi kazanan Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde 2 bin 285 oy alarak yüzde 50.09 oranla seçimi kazanan Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

İlk olarak belediyeye gelen Durgut, bina önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Durgut, kesilen kurbanlar ve dualar eşliğinde belediyeye adımını attı. Başkan Durgut, kalabalığa hitabında "Belediyemize ilk adımı müjdeli bir haberle atmak isterim. İlçemizin büyük sorunlarından biri olan Günyüzü Polatlı yolunun sözünü aldık. Gönül belediyeciliğini düstur edindik. Sizlerin de desteğiyle hizmet etmek için geldik bu makama. Allah hepimizi size karşı muvaffak etsin" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:25 Kaynak: İHA

Menderes Durgut, Günyüzü, Güncel
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