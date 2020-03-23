Son Dakika › Güncel › Günyüzü Belediye personeli sosyal medya üzerinden alkış istedi - Son Dakika
Günyüzü Belediye personeli sosyal medya üzerinden alkış istedi
6 saat önce
Günyüzü Belediyesi personeli sosyal medya üzerinden alkış istedi.
Günyüzü Belediyesi personeli sosyal medya üzerinden alkış istedi. Korona virüsü önlemleri kapsamında ilçe pazarını denetleyen beledoye personeli vatandaşlardan alkış istedi. Paylaşım yoğun ilgi gördü. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:47 Kaynak: İHA
Son Dakika Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler