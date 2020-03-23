Günyüzü Belediye personeli sosyal medya üzerinden alkış istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günyüzü Belediye personeli sosyal medya üzerinden alkış istedi - Son Dakika

Günyüzü Belediye personeli sosyal medya üzerinden alkış istedi

6 saat önce

Günyüzü Belediyesi personeli sosyal medya üzerinden alkış istedi.

Günyüzü Belediye personeli sosyal medya üzerinden alkış istedi, System.String[]

Günyüzü Belediyesi personeli sosyal medya üzerinden alkış istedi. Korona virüsü önlemleri kapsamında ilçe pazarını denetleyen beledoye personeli vatandaşlardan alkış istedi. Paylaşım yoğun ilgi gördü. - ESKİŞEHİR

Günyüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:47 Kaynak: İHA

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