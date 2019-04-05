Son Dakika Haberleri: Günyüzü Belediyesi' Ne İlk Ziyaret Milletvekillerinden

Günyüzü Belediyesi' Ne İlk Ziyaret Milletvekillerinden

1 saat önce

Günyüzü Belediye Başkanlığı'na seçilen Menderes Durgut' a ilk ziyaret AK Parti Eskişehir milletvekillerinden oldu.

Günyüzü Belediyesi' Ne İlk Ziyaret Milletvekillerinden, System.String[]
Günyüzü Belediye Başkanlığı'na seçilen Menderes Durgut' a ilk ziyaret AK Parti Eskişehir milletvekillerinden oldu.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr Emine Nur Günay ve Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Başkan Durgut'a tebrik ziyaretinde bulundular. Ziyaret esnasında Başkan Durgut, İlçe Devlet Hastanesine gelen röntgen cihazı için, Prof. Dr Nabi Avcı'ya teşekkür etti. AK Parti Milletvekilleri, Eskişehir İl Başkanı Günyüzü Belediyesi binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçeden ayrıldılar. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:05 Kaynak: İHA

Menderes Durgut, AK Parti, Eskişehir, Günyüzü, Güncel
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