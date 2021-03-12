Günyüzü'de İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı kutlandı - Son Dakika

Günyüzü ilçesinde İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı kutlandı.

Şehit Recep Çetin Ortaokulunda yapılan, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırladıkları programda duygulu anlar yaşandı. "İstiklal Marşı' na Hitap" oratoryosu sırasında İstiklal Marşını okurken ağlayan öğrenci Gizem Güneş tüm salona duygu dolu anlar yaşattı. İlçe lise ve ortaokul düzeyinde yapılan 10 kıta "İstiklal Marşı" ezbere okuma yarışmasında birinci olan, lise öğrencisi Nimet Yaban ve Ortaokul öğrencisi Eylül Uğur' a ödülleri verildi. Birinci olan ortaokul öğrencisi Eylül Uğur programda İstiklal Marşını protokole ve misafirlere de okudu. - ESKİŞEHİR