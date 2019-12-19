Günyüzü' de Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günyüzü' de Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika

Günyüzü' de Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kutlandı

6 saat önce

Günyüzü' de Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası münasebetiyle bir kutlama programı düzenlendi.

Günyüzü' de Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kutlandı, System.String[]

Günyüzü' de Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası münasebetiyle bir kutlama programı düzenlendi.


Kayakent ilk ve ortaokulunun düzenlediği programda, öğrencilerin sergilediği tiyatro gösterisi, şiir ve şarkılar izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Programa Günyüzü İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut ve diğer daire amirleri katıldı.


Programın ardından İlçe Kaymakamı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bir şiirinde; Sahipsiz memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır' diyor. Elimizden geldiği ölçüde Türk malı kullanmalıyız. Yabancı ülkelere para akışını önlemede Türk malı kullanmanın önemi büyüktür. Yerli Malı Haftasını sadece ülkemizde yetişen gıda maddeleriyle anmamalıyız. Özellikle savunma sanayinde milli üretim yapmak ülkemiz adına büyük bir gelişme. Bu duygularla Yerli Malı Haftasını tebrik eder, devletimizi ve milletimizin en iyi şekilde olmasını birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmanızı temenni ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Yerli Malı, Günyüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
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