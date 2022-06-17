Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın

17.06.2022 09:59
Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın

Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü defa çıkan yangında büyük hasar yaşanırken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alındı.

Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü defa çıkan yangında büyük hasar yaşanırken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alındı.

İlçenin Yazır mahallesinde Fadime Sarıkaya'ya ait evde 2 ayda üçüncü yangın çıktı. Jandarma üçüncü yangının çıkmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Komşuların ifadelerinden yola çıkan Günyüzü İlçe Jandarma ekipleri, N.G.'yi ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Yangın kısa sürede söndürüldü ama ev kullanılamaz hale geldi. Eski yangınlardan kalan hasarları onarmak için alınan malzemeler de son yangında kül oldu. - ESKİŞEHİR

Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın
Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın
Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın

YORUMLAR
500
Kaymakam Yılmaz, yaralı askeri ziyaret etti Kaymakam Yılmaz, yaralı askeri ziyaret etti Alaplı Faal Gazeteciler Derneğinden İlçe Jandarma Komutanlığına kutlama ziyareti Alaplı Faal Gazeteciler Derneğinden İlçe Jandarma Komutanlığına kutlama ziyareti
Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Günyüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:11 Erdoğan'ın "Adayını açıkla" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Televizyonda karşılaşırsak açıklarım
10:09 Çiftçilerin merakla beklediği haber! 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
10:05 Yemekteyiz yarışmasında gerginlik! Zuhal Topal, bir yarışmacıyı diskalifiye etti
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
09:42 Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
09:01 Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...
08:49 Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek
08:43 ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 10:16:15. #1.13#
SON DAKİKA: Günyüzü ilçesinde aynı evde 2 ayda üçüncü yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement