Günyüzü ilçesinde koronavirüs vakaları yeniden görülmeye başlandı - Son Dakika

Günyüzü ilçesinde koronavirüs vakaları yeniden görülmeye başlandı
19.03.2021 10:32
Günyüzü ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden koronavirüs vakalarının görülmeye başlanması endişe uyandırdı.
Günyüzü ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden koronavirüs vakalarının görülmeye başlanması endişe uyandırdı.
İlk olarak ilçedeki bir eczacı kalfasında virüs bulgusunun çıkmasının ardından, bir tarım işçisinin de vaka görüldü. Tarım işçisinin okula giden çocukları ve ailesi karantinaya alınırken, okuldaki öğrenciler ve velileri uyarıldı. Uzun süredir vaka görülmeyen ilçede yeniden virüsü rastlanması vatandaşları tedirgin etti. - ESKİŞEHİR
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