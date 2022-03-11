Günyüzü ilçesinde saman balyası dolandırıcılığı son anda önlendi - Son Dakika
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Günyüzü ilçesinde saman balyası dolandırıcılığı son anda önlendi

11.03.2022 15:39
Günyüzü ilçesinde saman balyası dolandırıcılığı son anda önlendi

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bir vatandaşın saman balyası dolandırıcılığı ile mağdur edilmesi polisin çalışmaları sonucu önlendi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bir vatandaşın saman balyası dolandırıcılığı ile mağdur edilmesi polisin çalışmaları sonucu önlendi.

Polise şikayet başvurusunda başvuran Mercan mahallesinden Y.E.Ö., R.T.A. isimli şahsa geçim kaynağı olan yaklaşık bin saman balyasını 9 bin 100 liraya sattığını, paranın bin 100 liralık bölümünü elden aldığını, alıcı ile geriye kalan 8 bin lirayı ise banka hesap numarasına göndermek üzere anlaştığını belirtti. Samanları zanlıya teslim ettiğini anlatan mağdur vatandaş, alacağı paranın ise gönderilmediğini söyledi. Bunun üzerine harekete gecen Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, detaylı çalışmaları sonucu R.T.A. isimli şahsa ulaşarak mağdurun alacağı 8 bin liranın eksiksiz bir şekilde gönderilmesi sağladı.

Mağdur vatandaş, geçim kaynağı olan saman parasını kurtarılıp mağduriyeti giderilmesi ile ilgili polis teşkilatına teşekkür ederek minnettarlığını bildirdi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Hisarcık, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Günyüzü ilçesinde saman balyası dolandırıcılığı son anda önlendi - Son Dakika


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