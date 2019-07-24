Son Dakika Haberleri: Günyüzü ilçesinde traktör birden alev aldı
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Günyüzü ilçesinde traktör birden alev aldı

1 saat önce

Günyüzü ilçesinde tarla sürerken birden tutuşan traktör küle döndü.

Günyüzü ilçesinde traktör birden alev aldı, System.String[]
Günyüzü ilçesinde tarla sürerken birden tutuşan traktör küle döndü.

İlçenin Kayakent mahallesinde Bayram Çizmelioğluna ait traktör tarlada çalıştığı sırada birden tutuştu. Sebebi belirlenemeyen yangında traktör küle döndü. Traktör sahibi Çizmelioğlu yangını söndürmek amacıyla, yanan traktörü sakarya nehrine sürdü ama fayda etmedi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde traktörden geriye sadece iskelet kaldı. - ESKİŞEHİR
Kayakent, Günyüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:17 Kaynak: İHA
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