Günyüzü ilçesinde traktör birden alev aldı
1 saat önce
Günyüzü ilçesinde tarla sürerken birden tutuşan traktör küle döndü.
Günyüzü Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:17 Kaynak: İHA
ilçesinde tarla sürerken birden tutuşan traktör küle döndü.
İlçenin Kayakent
mahallesinde Bayram Çizmelioğluna ait traktör tarlada çalıştığı sırada birden tutuştu. Sebebi belirlenemeyen yangında traktör küle döndü. Traktör sahibi Çizmelioğlu yangını söndürmek amacıyla, yanan traktörü sakarya nehrine sürdü ama fayda etmedi. İtfaiye
ekipleri olay yerine geldiğinde traktörden geriye sadece iskelet kaldı. - ESKİŞEHİR
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