Günyüzü ilçesine 500 kınalı keklik salındı - Son Dakika

Günyüzü ilçesine 500 kınalı keklik salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Günyüzü ilçesine 500 adet kınalı keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Günyüzü ilçesine 500 adet kınalı keklik salındı. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede, süne ile mücadelede büyük rol oynayan kınalı keklikler doğaya salındı. Avlanmaya 5 yıl kapalı olan Kayakent mahallesinde bulunan dağlık alana salınan 500 adet kınalı keklik, aynı zamanda korumaya alındı. Görsel şölenin oluştuğu salım töreninde yüzlerce keklik doğayla buluştu. - ESKİŞEHİR

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