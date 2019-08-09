Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik'ten çikolatalı trafik denetimi
1 saat önce
Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yapılan trafik denetimine katılıp vatandaşlara çikolata ikram etti.
Günyüzü Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:27 Kaynak: İHA
Kaymakamı Koray Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı
nedeniyle yapılan trafik denetimine katılıp vatandaşlara çikolata ikram etti.
Çelik, vatandaşların trafikte güvenli seyahati, can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak trafik denetleme noktasında vatandaşların bayramını tebrik etti. Kaymakamı Koray Çelik, kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine hızlı araç kullanmamaları, araç kullanırken cep telefonu ile meşgul olmamaları ve mutlak surette emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Sürücülere ve ailelerine kolonya ve çikolata ikram eden Kaymakam Çelik, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR
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