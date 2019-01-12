Günyüzü Kaymakamı Koşansu'dan Yaşlılara Ziyaret
1 saat önce
Eskişehir'in Günyüzü İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ziyaretlerini sürdürüyor.
Eskişehir
'in Günyüzü
İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ziyaretlerini sürdürüyor.
İlçedeki yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Koşansu yaşlıların sıkıntılarını ve sağlık sorunlarını dinledi. Kaymakam Koşansu, yaşlılara gereken önemin gösterilmesi gerektiğini, ihtiyar ve hasta insanlara yardım etmenin mecburiyetten daha çok insanlık görevi olduğunu belirtti. Devletin şefkatli elinin her zaman büyüklerin yanında olduğunu hissetmeleri gerektiğini ifade eden Kaymakam Koşansu, her zaman kendilerine ulaşabileceklerini kaydetti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:51 Kaynak: İHA
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