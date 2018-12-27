Son Dakika Haberleri: Günyüzü Kaymakamı Koşansu, Günyüzülü Şehidin Ailesini Ziyaret Etti

Günyüzü Kaymakamı Koşansu, Günyüzülü Şehidin Ailesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Günyüzü Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 2 Mart 2018' de Zeytindalı Harekatında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in ailesini evlerinde ziyaret etti.

Günyüzü Kaymakamı Koşansu, Günyüzülü Şehidin Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
Günyüzü Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 2 Mart 2018' de Zeytindalı Harekatında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in ailesini evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Koşansu'yu baba Eyüp Çetin, anne Sevgi Çetin ve şehit eşi Yeter Çetin ağırladı. Şehidin evinin duvarındaki "Bize Taarruzu Değil Ölmeyi Emrettiler. Gökçen Kızıma Selam Olsun" yazısı dikkatlerden kaçmadı. Aile üyeleri ile sahbet eden ve sabır dileyen Kaymakam Koşansu, devlet olarak her zaman yanlarında ve hizmetlerinde oldukları anlattı. Kaymakam Koşansu, şehit evinden ayrılmadan önce aileye Türk bayraklı şilt takdim etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:58 Kaynak: İHA

Recep Çetin, Günyüzü, Güncel
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