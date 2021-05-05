Günyüzü Mercan Mahallesine yeni su deposu - Son Dakika

ESKİ ekipleri, Günyüzü İlçesi Mercan Mahallesinde içme suyu deposu yenileme çalışmalarını tamamladı. Kırsal mahallelerde de çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden ESKİ ekipleri,Günyüzü İlçesi Mercan mahallesinde yüksek kapasiteli su deposu yerleştirme çalışmalarını tamamlayarak mahalle sakinlerinin içme ve kullanma su sorununu çözüme kavuşturdu.

Yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Mercan Mahallesi Muhtarı Ahmet Yalçın Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve ESKİ çalışanlarına teşekkür etti.