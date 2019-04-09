Son Dakika Haberleri: Günyüzü'nde Ambulans Teslim Töreni

Günyüzü'nde Ambulans Teslim Töreni

30 dakika önce

Sağlık Bakanlığı tarafından Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen ambulanslardan biri, törenle Günyüzü 112 Acil Servis istasyon sorumlularına teslim edildi.

Günyüzü'nde Ambulans Teslim Töreni, System.String[]
Sağlık Bakanlığı tarafından Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen ambulanslardan biri, törenle Günyüzü 112 Acil Servis istasyon sorumlularına teslim edildi.

Günyüzü İlçe Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tam donanımlı 4x4 ambulansın teslim törenine; Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Acil Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur, Günyüzü İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Uğurcan Canbay ve hastane personeli katıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:49 Kaynak: İHA

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