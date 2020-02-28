Günyüzü'nde "Asımın Nesli" tiyatro gösterisi büyük beğeni aldı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günyüzü'nde 'Asımın Nesli' tiyatro gösterisi büyük beğeni aldı. - Son Dakika

Günyüzü'nde "Asımın Nesli" tiyatro gösterisi büyük beğeni aldı.

6 saat önce

Günyüzü ilçesinde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan, "Asımın Nesli" tiyatro gösterisi büyük beğeni aldı.

Günyüzü'nde

Günyüzü ilçesinde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan, "Asımın Nesli" tiyatro gösterisi büyük beğeni aldı.


Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle kurulan, büyük çoğunluğu öğretmenlerden oluşan Milli Eğitim Tiyatrosu Değerleri Anma Hareketi (METDAH) tiyatro grubu, Günyüzü ilçesinde gönülleri kazandı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı dönemine vurgu yapan gösteri, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.


Tiyatro gösterisine Günyüzü İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, ilçedeki öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Günyüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
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