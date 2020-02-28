Günyüzü'nde

Tiyatro gösterisine Günyüzü İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut , ilçedeki öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR

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