Günyüzü'nde badem ve kayısı ağaçları yine erken çiçek açtı - Son Dakika

Günyüzü ilçesinde, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ağaçların erken çiçek açması ve yaşanması muhtemel don olayı sebebi ile ilçe halkı badem ve kayısı yiyemeyecek gibi görünüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle badem ve kayısı ağaçları çiçek açtı. Her yıl Mart ayında çiçek açan ağaçlar, çiçeklenmenin sonrasında meydana gelen don olayları nedeniyle meyve vermiyor. Yaklaşık 6 yıldır Günyüzü halkı bademe ve kayısıya hasret kaldı. - ESKİŞEHİR