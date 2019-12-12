Günyüzü'nde Genç Bilal'ler Ezan Okuma Yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günyüzü'nde Genç Bilal'ler Ezan Okuma Yarışması - Son Dakika

Günyüzü'nde Genç Bilal'ler Ezan Okuma Yarışması

6 saat önce

Günyüzü İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen 'Genç Bilal'ler Yarışıyor' ezan okuma yarışması düzenlendi.

Günyüzü'nde Genç Bilal'ler Ezan Okuma Yarışması, System.String[]

Günyüzü İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen 'Genç Bilal'ler Yarışıyor' ezan okuma yarışması düzenlendi.


Sekiz öğrenci birbirinden güzel sesleriyle yarıştılar. Günyüzü İlçesi Merkez Camii imamı Osman Işık, İmam hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Olkan, İmam hatip Ortaokulu Matematik Öğretmeni Davut Başak'ın jüri üyeliği yaptığı, öğretmen Dilek Kurt'un hazırladığı yarışmanın birincisi Azat Çalışkan oldu. Yarışmanın en güzel bölümü de ödül töreniydi. Ayrım yapılmadan tüm öğrenciler aynı para ödülünü aldı. - ESKİŞEHİR

Dilek Kurt, Günyüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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