Günyüzü'nde imam hatip öğrencilerinden Mevlid-i Nebi programı
7 saat önce
Günyüzü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Mevlid-i Nebi programı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
Günyüzü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Mevlid-i Nebi programı yaptı.
Mevlid kandili münasebetiyle düzenlenen program, Günyüzü Belediyesi Kültür Evinde düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler, şiirler okunarak Peygamberimizin doğum günü kutlandı. Programa İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İlçe Belediye Başkanı Menderes Durgut ve diğer daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı. - ESKİŞEHİR
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