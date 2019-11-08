Günyüzü'nde imam hatip öğrencilerinden Mevlid-i Nebi programı

Günyüzü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Mevlid-i Nebi programı yaptı.



Mevlid kandili münasebetiyle düzenlenen program, Günyüzü Belediyesi Kültür Evinde düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler, şiirler okunarak Peygamberimizin doğum günü kutlandı. Programa İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İlçe Belediye Başkanı Menderes Durgut ve diğer daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı. - ESKİŞEHİR