Son Dakika Haberleri: Günyüzü'nde Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Günyüzü'nde Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalardı.

Günyüzü'nde Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalardı.

Kayakent mahallesinde bir evde kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Mahalledeki brir eve yapılan baskında N.Ş. ve O.K. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına altına alınırken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Kayakent, Jandarma, Günyüzü, Güncel
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