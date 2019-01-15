Günyüzü'nde Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
1 saat önce
Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalardı.
Günyüzü
ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalardı. Kayakent
mahallesinde bir evde kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Mahalledeki brir eve yapılan baskında N.Ş. ve O.K. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına altına alınırken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:48 Kaynak: İHA
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