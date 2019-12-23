Günyüzü'nde KETEM tarafından meme kanseri taraması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günyüzü'nde KETEM tarafından meme kanseri taraması yapıldı - Son Dakika

Günyüzü'nde KETEM tarafından meme kanseri taraması yapıldı

6 saat önce

Günyüzü ilçesinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından meme kanseri taraması yapıldı.

Günyüzü'nde KETEM tarafından meme kanseri taraması yapıldı, System.String[]

Günyüzü ilçesinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından meme kanseri taraması yapıldı.


İçerisi kanser teşhisinde kullanılan ekipmanlarla donatılan gezici tırda, meme kanseri taraması, rahim ağzı kanseri taraması ve kalın bağırsak kanseri taraması yapıldı. Günyüzü İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Uğur Canbay "Günümüzün ciddiye alınması gereken, geç kalındığında sonucu ölüme kadar giden meme kanseri hastalığında, tedavinin ilk aşaması olan erken teşhis çok önemli. Hedefimiz ise tüm ilçede taramanın ciddiye alınması ve erken teşhis ve tedavinin önemi hakkında vatandaşları bilgilendirmek" dedi. - ESKİŞEHİR

Günyüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
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