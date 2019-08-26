Son Dakika Haberleri: Günyüzü'nde kuraklık nedeniyle sulama göletleri kuruyor
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Günyüzü'nde kuraklık nedeniyle sulama göletleri kuruyor

43 dakika önce

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tarımsal sulama amacıyla kullanılan göletler yetersiz yağış sebebi ile kurumaya yüz tuttu.

Günyüzü'nde kuraklık nedeniyle sulama göletleri kuruyor, System.String[]

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tarımsal sulama amacıyla kullanılan göletler yetersiz yağış sebebi ile kurumaya yüz tuttu.


Günyüzü ilçesine bağlık mahallelerde bulunan göletler, kuraklık tehdidi altında. Bu göletler arasında bulunan ve ilçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Beyyayla mahallesi yolu üzerinde bulunan gölet, nerede ise tamamen kurumak üzere. Yılın yağışsız geçmesi nedeniyle kuruyan göletler yüzünden çiftçiler tarlalar sulanamaz oldu. Yaklaşık bin dekar tarlalarını sulayamayan çiftçiler ise bu durumdan mağdur oluyor. Çiftçilerin tek umudu ise yağacak yağmur yağışlarında. Yağmurların kısa zamanda yağmaması durumunda kuraklığın tarladaki ürünlere büyük zarar vermesinden endişe ediliyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Günyüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:41 Kaynak: İHA
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