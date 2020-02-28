Son Dakika › Spor › Günyüzülü Erolcan altın madalya ile döndü - Son Dakika Spor
Günyüzülü Erolcan altın madalya ile döndü
6 saat önce
Günyüzülü Erolcan Gündüz, İstanbul'da düzenlenen IPF Powerlifting Türkiye Şampiyonasından altın madalya ile döndü.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
Günyüzülü Erolcan Gündüz, İstanbul'da düzenlenen IPF Powerlifting Türkiye Şampiyonasından altın madalya ile döndü.
Gündüz, - 66 kilogram sikletinde, Single Bench Press tekniğinde altın madalya kazandı. Full kategoride sakatlanan Gündüz, sevincini sponsoru olan Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'la paylaştı. Başkan Durgut, "Şampiyonumuz Erolcan kardeşimiz gene göğsümüzü kabarttı. Yetenekli gençlerimiz için yardıma her zaman hazırız. Şampiyonumuz maç esnasında sakatlandı fakat önemli bir şey yok. Tedavisi en kısa zamanda bitecektir" dedi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Sınıra gitmek isteyen mülteciler, otobüse binerken birbirlerini ezdiler Son dakika: Putin, güvenlik konseyiyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi suçladı Fenerbahçe, Antalya'ya geldi; taraftarlar Yanal'a destek verdi Alex de Souza'dan İdlib paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye