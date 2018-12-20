Son Dakika Haberleri: Güpegündüz 50 Kiloluk Kestane Çuvalını Böyle Çaldı

Güpegündüz 50 Kiloluk Kestane Çuvalını Böyle Çaldı

1 saat önce

Güpegündüz 50 kiloluk kestane çuvalını böyle çaldıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde güpegündüz minibüs içerisinde bulunan 50 kiloluk kestane çuvalını çalan şahıs kayıplara karıştı.

Güpegündüz 50 kiloluk kestane çuvalını böyle çaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde güpegündüz minibüs içerisinde bulunan 50 kiloluk kestane çuvalını çalan şahıs kayıplara karıştı. Kimliği belirsiz şahıs çuvalı götürürken güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Zekeriye E, kestaneleri minibüsüne koyarak pazara getirdi. Havanın yağışlı olmasından dolayı araç içerisinde kestane çuvallarının hepsini indirmeyen şahıs, 50 kiloluk 5 çuvalı aracında bıraktı. Bir süre sonra arabasının yanına gelen pazarcı, çuvallardan birinin eksik olduğu fark etti. Zekeriya E, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde bir kişinin güpegündüz 50 kiloluk kestane çuvalını alarak gittiğini görünce şok oldu. Zekeriye E, daha sonra durumu polise haber verdi. Emniyet ekipleri kestaneye çalan zanlıyı yakalamak için harekete geçti.
Zekeriye E, "Bir kişi herkesin gözü önünde arabamızın içerisinde bulunan 50 kiloluk kestane çuvalı alarak götürüyor. Bin liralık zararımız var. Nasıl böyle bir şey yapmaya cesaret ediyorlar anlamıyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:32 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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